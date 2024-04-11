За словами Володимира Заблоцького, росіяни "вважають, там не буде прильотів".

Російська Федерація вивела сучасні кораблі Чорноморського флоту з Криму в Абхазію і Новоросійськ. Про це в ефірі Radio NV розповів військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький.

За його словами, росіяни звільнили окупований півострів від найбільш сучасних кораблів, які перекинули до Новоросійська. Зокрема, мова йде про обидва фрегати, три малих ракетних кораблі типу Буян-М, п’ять великих десантних кораблів та чотири підводних човни. За інформацією Заблоцького, загалом нині там перебувають 56 кораблів, "які більш-менш тримаються на плаву, мають екіпажі, тобто знаходяться в строю", решта ж знаходяться в Абхазії в місті Очамчира, "бо там є причали".

"Частина кораблів стоїть в Феодосії. Але це допоміжні судна — це малі катери, пошкоджені кораблі. До речі, в Севастополі багато залишилось, до десятка їх стоїть на ремонті, різних типів. Там є і ракетні, і десантні, і допоміжні кораблі і судна. Бо їх немає куди поставити", - зазначив експерт.

Він пояснив, що "це не просто поставити до причалу і нехай собі там стоїть" - там має бути відповідне забезпечення, зокрема, електроживлення з суші.

"Якщо не буде ресурсу, то корабель не буде боєздатний, він не зможе виходити в море, і таке є. А все це є наразі в Севастополі. Але в Севастополі небезпечно, його обстрілюють, і противник таким чином перестраховується. Тобто вони найбільш цінну частину вивели в Новоросійськ, бо, як вони вважають, там не буде прильотів. А в Севастополь заходять, як є потреба, зокрема на ремонт. Але ремонт дуже ризикований, як ми бачимо, "чревато", - додав Заблоцький.

Знищення російських кораблів - останні новини

7 квітня у Росії вигорів ракетний корабель "Сєрпухов". Через пожежу було повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації судна, повідомили в ГУР Міноборони України.

Там зазначили, що що відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

Також УНІАН повідомляв, що ЗСУ розкрили останні втрати флоту Росії. Так, у березні Чорноморський флот Російської Федерації втратив один корабель, ще чотири судна вдалося пошкодити.

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