Усі значущі та боєготові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації з бази в тимчасово окупованому Севастополі прибрали. Ці судна тепер дислокуються в Новоросійську.
"Значущих кораблів на головній базі ЧФ залишилося мало, а боєготових із них - взагалі небагато. Майже всі серйозні бойові одиниці виведені в Новоросійськ", - йдеться в повідомленні моніторингової групи "Кримський вітер" у Telegram.
На базі в Криму залишився єдиний малий ракетний корабель "Циклон", носій крилатих ракет "Калібр", який ще жодного разу не бив ними по Україні.
Крім того, у бухтах перебувають:
- 2 сторожові кораблі проєкту 1135 "Буревісник";
- 2 МРК проєкту 1239 "Севуч";
- 2 сторожові кораблі проєкту 205П "Тарантул";
- 2 базових тральщики проєкту 12700 "Александрит";
- 2 тральщики проєкту 266-М "Аквамарин";
- БДК проєкту 1171.
Також на ремонті перебувають:
- БГК "Мінськ";
- БГК "Азов";
- БДК "Костянтин Ольшанський";
- БДК "Ямал" - під питанням;
- Розвідкорабель "Іван Хурс";
- ПЛ "Ростов-на-Дону", яка не підлягає відновленню.
Чорноморський флот РФ - останні новини
Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що з початку повномасштабної війни Україна потопила або вразила третину військових кораблів РФ у Чорному морі.
Щоб врятувати залишки, Чорноморський флот РФ майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. Плетенчук зазначив, що фактично всі носії крилатих ракет перебазовані, "крім одного невдахи". Він зазначив, що в Криму залишили тих, кого не шкода, і тих, кого просто ніде розмістити в пункті базування в Новоросійську, де вхід у гавань перегородили баржами, розраховуючи, що така методика їм допоможе.