Зазначається, що залишився єдиний малий ракетний корабель "Циклон", носій крилатих ракет "Калібр".

Усі значущі та боєготові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації з бази в тимчасово окупованому Севастополі прибрали. Ці судна тепер дислокуються в Новоросійську.

"Значущих кораблів на головній базі ЧФ залишилося мало, а боєготових із них - взагалі небагато. Майже всі серйозні бойові одиниці виведені в Новоросійськ", - йдеться в повідомленні моніторингової групи "Кримський вітер" у Telegram.

На базі в Криму залишився єдиний малий ракетний корабель "Циклон", носій крилатих ракет "Калібр", який ще жодного разу не бив ними по Україні.

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Крім того, у бухтах перебувають:

2 сторожові кораблі проєкту 1135 "Буревісник";

2 МРК проєкту 1239 "Севуч";

2 сторожові кораблі проєкту 205П "Тарантул";

2 базових тральщики проєкту 12700 "Александрит";

2 тральщики проєкту 266-М "Аквамарин";

БДК проєкту 1171.

Також на ремонті перебувають:

БГК "Мінськ";

БГК "Азов";

БДК "Костянтин Ольшанський";

БДК "Ямал" - під питанням;

Розвідкорабель "Іван Хурс";

ПЛ "Ростов-на-Дону", яка не підлягає відновленню.

Чорноморський флот РФ - останні новини

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що з початку повномасштабної війни Україна потопила або вразила третину військових кораблів РФ у Чорному морі.

Щоб врятувати залишки, Чорноморський флот РФ майже в повному складі залишив тимчасово окупований Крим. Плетенчук зазначив, що фактично всі носії крилатих ракет перебазовані, "крім одного невдахи". Він зазначив, що в Криму залишили тих, кого не шкода, і тих, кого просто ніде розмістити в пункті базування в Новоросійську, де вхід у гавань перегородили баржами, розраховуючи, що така методика їм допоможе.

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