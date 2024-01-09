Натомість у росіян досі є переваги в артилерії, а віднедавне ще й у дронах.

У росіян також є значні проблеми на фронті. Зокрема, окупанти відчувають кадровий голод.

Як розповів в інтерв'ю "УП" командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю., інколи групи окупантів на позиції заводять високопоставлені офіцери.

"У них теж проблема з людьми. Оскільки я як командир розвідвзводу маю доступ до перехватів, ми читаємо їх, що вони між собою кажуть. У них начальник зв'язку бригади заводить людей на позиції, цілий полковник. Це показує те, що з людьми у них дуже важко", - зазначив розвідник.

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Крім того, війський зазначив, що за майже два роки війни ЗСУ вже звикли до того, що в росіян є перевага в артилерії. Крім того, з початку осені у росіян дуже сильно покращилася ситуація з дронами. Російські "пташки" не сідають, а працюють скидами, FPV працюють постійно.

"Рік назад, коли ми зайшли на ці позиції, ми ловили вагнерів, брали в полон, штурмували, вони були навіть без бронежилетів, це були люди в джинсах, кросівках і спортивних куртках з одним автоматом і двома магазинами. І вони бігали без нічого по полю, але бігали дуже швидко, тому що вони були легкі. А зараз ми майже не вилазимо з нір, тому що дрони висять постійно і роблять скиди", - зазначив Валід.

Розвідник також підтвердив, що українські воїни перейняли тактику нір від "вагнерівців", які навчилися цьому в Сирії.

Війна в Україні - актуальні прогнози

Welt заявило, що ЗСУ підуть у новий наступ коли отримають від Норвегії F-16. Ці операції будуть проводитись у Херсонській області з акцентом на Крим.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляв, що влітку 2023 року ЗСУ зробили ривок для подальших наступальних дій.

Як писав NYT, українські війська на більшій частині лінії фронту офіційно перебувають в оборонному режимі. Лише у південному районі Херсонської області вони все ще продовжують наступ.

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