Окупант поговорив телефоном і зробив несподівану заяву.

Українські спецслужби перехопили розмову російського окупанта, запис якої потрапив до радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Так, на записі чутно, як російський загарбник говорить про те, що війна в Україні була висмоктана з пальця.

"Всі новини, які ти мені розповіла - це все туфта. Тут (в Україні, - УНІАН) немає ніякої хімічної зброї, брехня це все. Це тупо підстава величезна. Під час війни федеральним каналам вірити не можна. Ніколи!",- сказав окупант.

Також у розмові з мамою він сказав, що в Україні немає ніяких фашистів і бандерівців.

"Ми їхали з Чорнобиля. Всі пам'ятники на місці, всі пам'ятники доглянуті, ніяких немає руйнувань, розумієш? Тут все по-іншому. Те, що там кажуть - маячня. Ця війна висмоктана з пальця. Вона була не потрібна. Ми сюди приїхали - тут люди жили нормально. І тепер вони живуть у підвалах. Це все зроблено, щоб Україна в НАТО не вступила. Ось тобі і будь ласка, яка це ціна. Краще б вони (Україна, - УНІАН) в НАТО вступили", - додав військовий РФ.

Крім того, він зізнався, що російські військові займаються мародерством.

"У нас втрати скажені. Мародерять все, двері виламують наші доблесні солдати. Україна - це окрема держава, вона може сама вирішувати вступати в НАТО чи ні. Росія тут яким боком? Це гегемонія. Росія просто хоче показати свою силу", - додав солдат.

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