Українські спецслужби перехопили розмову російського окупанта, запис якої потрапив до радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Так, на записі чутно, як російський загарбник говорить про те, що війна в Україні була висмоктана з пальця.
"Всі новини, які ти мені розповіла - це все туфта. Тут (в Україні, - УНІАН) немає ніякої хімічної зброї, брехня це все. Це тупо підстава величезна. Під час війни федеральним каналам вірити не можна. Ніколи!",- сказав окупант.
Також у розмові з мамою він сказав, що в Україні немає ніяких фашистів і бандерівців.
"Ми їхали з Чорнобиля. Всі пам'ятники на місці, всі пам'ятники доглянуті, ніяких немає руйнувань, розумієш? Тут все по-іншому. Те, що там кажуть - маячня. Ця війна висмоктана з пальця. Вона була не потрібна. Ми сюди приїхали - тут люди жили нормально. І тепер вони живуть у підвалах. Це все зроблено, щоб Україна в НАТО не вступила. Ось тобі і будь ласка, яка це ціна. Краще б вони (Україна, - УНІАН) в НАТО вступили", - додав військовий РФ.
Крім того, він зізнався, що російські військові займаються мародерством.
"У нас втрати скажені. Мародерять все, двері виламують наші доблесні солдати. Україна - це окрема держава, вона може сама вирішувати вступати в НАТО чи ні. Росія тут яким боком? Це гегемонія. Росія просто хоче показати свою силу", - додав солдат.