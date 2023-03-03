За його словами, у першу чергу безпека України залежить від громадян, сучасного озброєння та ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що повноправне членство України у НАТО стане певною запорукою безпеки нашої країни.

"Повноправне членство нашої країни в НАТО - це певна запорука нашої безпеки. Але, і я на цьому наголошую, повноправне членство. Зараз дехто починає просувати тези про якийсь мікс, про якесь м'яке входження тощо. У сучасному світі воно так не працює", - пояснив він в інтервʼю РБК-Україна.

За словами Данілова, запорука безпеки України в першу чергу - це українці, ЗСУ і наявність сучасного озброєння.

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"Повноправне входження в НАТО – це є запорука нашої безпеки. Але перш за все запорука нашої безпеки – це наш народ, наші Збройні сили і фізична наявність високоякісної сучасної зброї 21 сторіччя", - підсумував секретар РНБО.

Вступ України до НАТО

На початку вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Тоді генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що рішення про вступ мають схвалити всі 30 країн-членів блоку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла би мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. За його словами, Україна вже продемонструвала свою потужність на полі бою.

Пізніше Столтенберг сказав, що країни-члени НАТО погодились з членством України, однак це "довгострокова перспектива".

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