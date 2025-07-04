Напередодні мережею почала ширитись інформація, що це нібито сталося під Куп'янськом.

Льотчиця та народна депутатка України VIII скликання Надія Савченко спростувала чутки про те, що потрапила в російський полон.

Раніше журналіст Всеволод Філімоненко у розмові з екс-депутатом Ради Ігорем Мосійчуком сказав, що Савченко брала участь у нічній вилазці 105-ї бригади ТРО біля села Синьківка, де вона командувала штурмовою ротою. За його словами, при спробі відступити українська колона потрапила під щільний обстріл російської артилерії та виявилася відрізана від решти сил, після чого зв'язок із нею перервався.

Савченко відреагувала на цю заяву дописом у соціальній мережі Facebook, в якому закликала вірити не російським вкидам та московській брехні, а у Збройні сили та Україну:

"Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам, не розносити брехню світу. Не вбили мене. Не в полоні я. Вільна і жива. Борюсь за волю України й українців. Зустрінемось. Переможемо! Надія є".

Савченко на фронті

Нагадаємо, українська військова та політична діячка здобула широку відомість завдяки своїй службі в армії на початку АТО, перебуванню в російському полоні та подальшій політичній кар'єрі.

Савченко здобула військовий фах у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, де стала однією з перших жінок, які навчалися на штурмана бойового літака Су-24, хоча пізніше її перевели на вертоліт Мі-24.

Після закінчення університету служила штурманом-оператором у 3-му окремому полку армійської авіації Повітряних Сил України в місті Броди.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року російський "воєнкор" Володимир Романов поширив у своєму телеграм-каналі інформацію про буцімто загибель Савченко внаслідок авіаудару на фронті. Однак родичі української військовички це спростували.

Вас також можуть зацікавити новини: