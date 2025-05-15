Сестра Надії вже спростувала брехню російської пропаганди.

Російські пропагандисти заочно "вбили" колишню полонянку Кремля та екс-нардепку України Надію Савченко. Однак родичі жінки інформацію спростовують.

Так, російський "воєнкор" Володимир Романов поширив у своєму телеграм-каналі інформацію про буцімто загибель Савченко внаслідок авіаудару на фронті.

"З'явилася інформація про те, що в результаті удару ВКС Росії ФАБом-3000 завданому 11.05.2025 по штабу 112 бригади ТрО ЗС України "зажмурилася" Надія Савченко, яка була командиром роти 131 батальйону цієї бригади", – написав він.

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Однак сестра Надії Віра Савченко брехню Романова спростовує.

"Не дивлячись на те, що ка_апів вже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія Є і буде! Вгамуйтесь, убогі!" – написала вона у своєму Фейсбуці.

Хто така Надія Савченко

Надія Вікторівна Савченко — українська військова та політична діячка, яка здобула широку відомість завдяки своїй службі в армії на початку АТО, перебуванню в російському полоні та подальшій політичній кар'єрі.

Савченко здобула військовий фах у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, де стала однією з перших жінок, які навчалися на штурмана бойового літака Су-24, хоча пізніше її перевели на вертоліт Мі-24. Після закінчення університету служила штурманом-оператором у 3-му окремому полку армійської авіації Повітряних Сил України в місті Броди.

У червні 2014 року, під час участі в антитерористичній операції на Донбасі як доброволець батальйону "Айдар", Савченко потрапила в полон до проросійських бойовиків. Згодом її передали до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі двох російських журналістів та незаконному перетині кордону. У березні 2016 року російський суд засудив її до 22 років ув'язнення. Однак уже в травні 2016 року Савченко була помилувана та повернулася до України в рамках обміну полоненими.

Під час перебування в російському ув'язненні Савченко була обрана народним депутатом України VIII скликання від партії "Батьківщина". Після звільнення активно займалася політичною діяльністю, зокрема, створила власну політичну силу — "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

У 2018 році Служба безпеки України затримала її за підозрою в підготовці теракту в будівлі Верховної Ради та державного перевороту. У квітні 2019 року суд звільнив її з-під варти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Надія Савченко одразу приєдналася до лав територіальної оборони Києва. У листопаді 2022 року Савченко, яка мобілізувалася як старший лейтенант, отримала чергове військове звання капітана. Згодом вона була переведена на схід України, де командувала ротою у складі 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Навесні 2023 року під час обстрілу бліндажа отримала поранення, але після одужання продовжила службу .

Сестра Надії, Віра Савченко, також служить у ЗСУ — у саперному взводі тієї ж бригади. Обидві сестри уникають розголошення свого точного місця перебування, щоб не наражати на небезпеку побратимів.

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