Він розповів, чи впорається українська ППО з масованим обстрілом з Росії і Білорусі.

ЗСУ вже готуються відбивати ворожі атаки 23 і 24 серпня. Президент країни-агресорки Володимир Путін не пропустить такі дати.

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі проекту Freedom розповів, чи впорається українська ППО з великою кількістю ворожих ракет.

За його словами, зенітно-ракетні комплекси, які перебувають на озброєнні Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ, розроблялися ще наприкінці минулого століття і призначались для збиття літаків, вертольотів, БПЛА та крилатих ракет.

"Як відомо, росіяни застосовують зокрема сучасні ракети, які летять по балістичній траекторії і мають кілька швидкостей звуку. Саме ці ракети являють собою складну мішень для наших сучасних ЗРК та винищувачів авіації, які теж розроблялися хоч із врахуванням модифікації, але минулого століття, ще радянські зразки", - говорить Романенко.

Генерал додав, що впоратися з російськими ракетами краще українській системі ППО допоможуть американські ЗРК NASAMS та німецькі IRIS-T, постачання яких очікується.

"Так чи інакше Путін не пропустить цю дату. Тому з урахуванням військового підходу, який включає відпрацювання кількох планів дій противника, відпрацьовується гірший варіант. Ми повинні до цього готуватися, але це не значить, що ми мусимо просто чекати", - наголосив він.

Романенко зазначив, що "хлопки" поблизу аеродрому "Зябровка" в Білорусі, де за інформацією підірвався танк "говорять багато про що".

"Ми не займаємо пасивну позицію. Знищувати ракети можна і в повітрі. Це - один варіант, бо є сучасні засоби. Ми по них відпрацьовуємо авіацією і ЗРК, знищувати носії, ті самі "Іскандери", потрібно до пуску. "Калібри" треба знищувати, завдаючи ударів по відповідних кораблях, катерах і підводних човнах. Чорноморського флоту. Досвід у нас є, починаючи з флагмана "Москва" та закінчуючи іншими.Також потрібно знищувати носії цих ракет повітряного базування на аеродромах чи у повітрі", - підсумував експерт.

Нагадаємо, дещо раніше військовий експерт розповів, які "подарунки" готує армія РФ до Дня Незалежності України.

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