Гайдай зазначив, що серед вбитих є і заступники Пригожина, якого вважають куратором ПВК "Вагнера".

Внаслідок удару ЗСУ по штабу приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" в тимчасово окупованій Попасній, ймовірно, знищено понад 100 російських найманців.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Нещодавно ми бачили "бавовну", яка відбулася у Попасній. Поки що деталей не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що там понад 100 "вагнерівців" з керівного складу загинуло - це для нас вже не буде новиною", - зазначив він.

Водночас Гайдай спростував інформацію про нібито ліквідацію Євгена Пригожина, якого вважають куратором ПВК "Вагнера", але очільник Луганської ОВА підтвердив, що серед вбитих точно є його заступники.

"На жаль, скоріше за все саме з приводу кухаря (Пригожин - ред.), то нас не порадують, але заступники - так, і цифра у понад 100 загиблих - так", - додав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, вперше про удар по штабу "вагнерівців" у Попасній заявив журналіст Денис Казанський увечері 14 серпня. За його даними, українські військові точним ударом HIMARS знищили штаб російських найманців з "Вагнера".

Сьогодні вранці Сергій Гайдай підтверив знищення "вагнерівців" у Попасній, зазначивши при цьому, що кількість ліквідованих уточнюється.

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