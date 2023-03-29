Він здійснив 70 бойових вильотів під час повномасштабного вторгнення.

Український досвідчений льотчик Денис Кирилюк загинув під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє прес-служба 831 бригади тактичної авіації у соціальній мережі Facebook. "Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, він був пілотом винищувальної авіації Повітряних cил Збройних cил України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.

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"У серпні 2022 року Денис за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня", - зазначили в прес-службі.

Втрати в українській авіації - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні стало відомо, що у бою з загарбниками загинув колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМСУ полковник Ігор Бедзай.

У серпні стало відомо, що у бою з російськими загарбниками загинув Антон Листопад - він був одним з найкращих військових льотчиків України.

Того ж місяця повідомлялося про загибель Героя України Олександра Кукурби. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він загинув під час свого 100 бойового вильоту.

На початку 2023 року повідомили про загибель командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данила Мурашка. Чоловік не зміг безпечно катапультуватися, оскільки намагався відвести літак від житлових будівель.

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