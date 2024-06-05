Діте залучають до "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

Російська православна церква відіграє значну роль у русифікації депортованих українських дітей. Від початку вторгнення російські чиновники депортували дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованій Донецькій області до Ростовської області РФ. Там їх, зокрема, відвідував митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповідав їм про РПЦ і агітував похреститись в їхній церкві.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу Kidmapping. Крім хрещення, священики заохочували дітей вступати до різних "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

Як виявили журналісти, депортовані діти також перебували у притулках РПЦ у Воронезькій області, де священнослужителі та пов'язані з РПЦ чиновники проводять "військово-патріотичні" заходи для маленьких та юних українців, щоб заохотити проросійські настрої та відрізати від їхньої української ідентичності.

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За оцінкою аналітиків, РПЦ відіграє важливу роль у реалізації кремлівського плану окупації України. Зокрема, це поширюється на зусилля країни-агресорки з русифікації депортованих українських дітей.

Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, проти якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, одружена зі священиком РПЦ. Львова-Бєлова та її чоловік навіть усиновили депортовану українську дитину з Маріуполя, що демонструє особисту участь РПЦ та інших кремлівських чиновників у депортації українських дітей.

Інститут вивчення війни наголошує, що депортація українських дітей з наміром знищити їхню українську ідентичність за допомогою русифікаційних проектів є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка забороняє "насильницьку передачу дітей однієї групи іншій групі", оскільки це є актом геноциду.

Депортація українських дітей

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. За його словами, дітей не просто вивозять з окупованої території України, а Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з батьківщиною, з рідними та близькими.

У березні стало відомо, що Російська Федерація налагодила масштабну систему "мілітаризації" вкрадених українських дітей та готує їх до війни, в тому числі для участі в подальшій агресії проти України.

За оцінками ООН, Росія депортувала за період повномасштабного вторгнення 2,8 млн українців. В ISW зазначали, що цього року РФ запланувала вивезти ще сотні тисяч дітей.

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