Сили оборони пілотують ефективніше FPV-дрони, ніж це робить противник, заявив комбат.

FPV-дронів у Збройних Сил України останнім часом побільшало і на деяких ділянках фронту співвідношення вже становить 1 наш до 2 ворожих, тоді як раніше воно виглядало 1:7. Про це сказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Окремої штурмової бригади 92-ї імені Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі перевага у кількості дронів все ще у росіян, але "так чи інакше Сили оборони пілотують ефективніше FPV-дрони, ніж це робить противник".

"Не треба недооцінювати ворога, в нього FPV-дронів більше, груп багато, вогневий вплив вони здійснюють суттєвий по нашим позиціям. Але на поточний момент Сили оборони у майстерності точно перевершують", - сказав Федоренко.

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Щодо забезпечення наших оборонців денними FPV-дронами комбат повідомив, що за рахунок державного виробництва, а також донатам від гроамдян вдалося вийти на деяких відтинках 1 до 2-х, тобто на 1 наш FPV-дрон противник має всього два.

"Раніше ця статистика була іншою. Могло бути 1:7 на бік противника. Тобто у наших військах FPV-дронів стало значно більше", - підкреслив він.

Водночас зауважив про нестачу саме нічних дронів у наших військах.

"Противник розуміє, що максимальний вогневий вплив за рахунок FPV-дронів по ньому здійснюється в денний час, "по-світлому". Тому дуже важливо наростити спроможності і точно так само бити противника і в нічний час. Тому що так чи інакше ворог користується недостатньою кількістю у військах нічних FPV-дронів і, відповідно, меншим вогневим впливом по ньому саме в темний час доби. Було оголошено збір , були оголошені держзакупівлі, є фонди, які поставляють. Так чи інакше ми маємо вирівнятись з ворогом в кількості цих засобів. На поточний момент на один наш нічний дрон противник має орієнтовно 3 , а на деяких відтинках може мати і до 5", - пояснив Федоренко.

За його словами, важливо не давати ворогу здійснювати пепегруповування, організаційні заходи в нічний час.

Крім того Федоренко поділився, що вже знайдено спосіб як знищувати ворога, що переміщується на швидкісних баггі або мотоциклах.

"Противник використовує таку тактику на всіх відрізках фронту. Це зумовлено тим, що легкоброньована та броньована техніка противника, інші засоби, які здійснювали логістику, знаходять під постійним вогневим впливом, зокрема FPV-коптерів. Все, що у противника з'являється в зоні досяжності FPV- дронів і нашої артилерії - воно одразу знищується", - заявив він.

За його словами, тому противник стає креативнішим і щоб не ризикувати бронею застосовує високоманеврену техніку.

"Це баггі, двоколісні мотоцикли тощо. І спочатку досить складно було їх вразити. Тому що вони дуже швидко переміщуються, дуже оперативно. Наразі Сили оборони знайшли протидію, як їх уповільнювати. А лише ворог уповільнюється, відповідно, відразу отримує удар із FPV-коптера", - розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, нальоти російських військових, які пересуваються на мотоциклах, позашляховиках, квадрициклах і баггі, наразі становлять близько половини всіх атак на деяких ділянках фронту. Про це нещодавно написало видання The New York Times із посиланням на українських командирів і солдатів.

Як зазначало видання, ця тактика вирішує, хоча і з великим ризиком, наприклад ключову тактичну задачу: як перетнути заміноване відкрите поле під наглядом дронів і під артилерійським вогнем.

Наголошувалося, що Росія для наступу експериментувала з різними підходами до перетину відкритих полів, і останнім є напади на мотоциклах. Перетнувши поле, росіяни кидають мотоцикли, вриваються в окопи та вступають у ближній бій.

У матеріалі NYT йдеться, що нова мотоциклетна тактика реалізується в тандемі з іншою нетиповою формою атаки, яка використовує протилежну стратегію - громіздкий і повільний наступ. Росіяни приварюють до танків броню з листового металу для захисту від вибуху дронів, створюючи квадратні конструкції розміром з будинок, відомі як танки-черепахи. Гігантські, незграбні машини скриплять та повзуть полями та стали ще одним химерним видовищем, яке з'являється на полях битв Донбасу, пише видання.

Зазначається, що ЗСУ відповідають на напади росіян на мотоциклах за допомогою дронів, що вибухають.

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