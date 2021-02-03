Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки підлітків на окупованих територіях Донеччини до участі у бойових діях.
Читайте такожСтало відомо ім'я вбитого на Донбасі українського військовогоПро це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України – втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність
«З 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України», – йдеться у повідомленні.
Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбаса», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки».
За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.
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