Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова.

Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки підлітків на окупованих територіях Донеччини до участі у бойових діях.

Читайте такожСтало відомо ім'я вбитого на Донбасі українського військовогоПро це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України – втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність

«З 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях. Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України», – йдеться у повідомленні.

Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи «Молода Гвардія Донбаса», «Амазонки», «Патріот», «Бастіон», а також «Степові Вовки».

За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.

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Автор: УНІАН