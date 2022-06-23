Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Українців попередили про серйозну загрозу з Чорного моря. В його акваторії знаходиться п'ять ворожих носіїв крилатих ракет морського базування.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

"Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Сумарний залп складає до 40 ракет. Саме тому важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни двічі атакували Одещину, обидві ракети вдалося знищити над морем.

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