В цілому, за добу на півдні країни знищено 20 окупантів, а також ліквідовано самохідну гаубицю, зенітну установку, тягач, 4 одиниці автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

Протягом доби 22 червня ворог двічі атакував Одещину, обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у підсумках доби 22 червня щодо оперативної обстановки у зоні відповідальності.

Як зазначається, ситуація на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, але контрольована.

"Противник продовжує ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони. Гелікоптером нанесено удар по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався", - зазначає командування.

Згідно з повідомленням, протягом доби ворог здійснив загалом три ракетних удари по південним регіонам.

Крім Одещини, відбувся масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс" по Миколаєву. Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано. За уточненими даними, загинула одна та поранено дві цивільні особи.

Також триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному - зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань в операційній зоні знищено 20 окупантів, а також виведено із ладу безповоротно: самохідну гаубицю "Мста-С", 23 мм зенітну установку, тягач, 4 одиниці автомобільної техніки. Крім того, ліквідовано 2 ворожі склади боєприпасів на Херсонщині.

"Остаточні ворожі втрати дорозвідуються", - зазначено у повідомленні.

Також командування інформує, що корабельне угруповання ворожого флоту наразі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі.

"Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", - наголошують в ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, надвечір 22 червня начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що українські військові збили ворожу ракету, запущену по Одеській області.

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