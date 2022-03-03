Багато хто з них мають офіцерські звання.

До лав тероборони Києва увійшли десятки українських журналістів та зірок.

Про це у коментарі УНІАН розповів прес-офіцер київської бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов.

З його слів, до лав тероборони столиці увійшли тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.

"Наприклад, ведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), народний артист Тарас Компаніченко (Кобзар), декан історичного факультету Національного університету Тарасу Шевченка Іван Патриляк, вокаліст українського фолк-рок-гурту "Мандри" Сергій Фоменко (Фома), український історик та телеведучий Вахтанг Кіпіані. Він теж боєць тероборони. Соромно, що всі навіть не пригадати", — розповів Андрій Ковальов.

Так, тероборона стала можливістю для багатьох мотивованих та громадсько активних українців. При тому, багато хто з них мають офіцерські звання.

"Наприклад, професор Іван Казимирович Патриляк є офіцером. А хтось як простий сержант служить стрільцем", — додав він.

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