У липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За його наказом бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка.

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо громадянина РФ, ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігоря Безлера, до суду скеровано обвинувальний акт за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як йдеться у повідомленні прес-служби, у червні 2014 року у місті Горлівка на Донеччині Безлер очолив угруповання бойовиків.

Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.

Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка.

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Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (організація жорстокого поводження із особою з числа цивільного населення та керування його вчиненням, вчинене за попередньою змовою); ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження із особою з числа цивільного населення, поєднане із умисним вбивством); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 438 (організація жорстокого поводження із особою з числа цивільного населення, поєднаного із умисним вбивством, та керування його вчиненням, вчинене за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Гірник