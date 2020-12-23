Обстріли були неприцільними та не несли загрози українським бійцям, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Протягом минулої доби, 22 грудня, бойовики РФ на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат чи поранень серед українських захисників немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру. На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського та Південного збройні формування РФ застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли були неприцільними та не несли загрози українським бійцям, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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Автор: Дмитро Захаров