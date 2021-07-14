Ще одного воїна терористи поранили сьогодні.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у вівторок загинув український військовий, шістьох було поранено та травмовано. Ворог 13 разів порушив режим припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Зокрема, ворог стріляв у районі населених пунктів Південне, Троїцьке, Водяне, Тарамчук, Павлополь, Причепилівка, Широкине та Луганське. Двічі було зафіксовано проліт ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відповідали на ворожі обстріли.

Станом на ранок середи зафіксовано одне порушення режиму перемир'я біля Луганського.

"В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - заявили у Командуванні.

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Автор: Юрій Годован