Втрат у лавах ЗСУ немає.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики за минулу добу шість разів порушили встановлене перемир'я.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Ворог відкривав вогонь у районі населених пунктів Новгородське, Південне, Невельське, Новотошківське, Піски. Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. Його вчасно подавили.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у зведенні ООС.

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Станом на 7:00 16 червня на Донбасі зафіксовано два порушення перемиря. Обстріли велися неподалік Авдіївки та Зайцевого.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - розповіли в командуванні

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Автор: Юрій Годован