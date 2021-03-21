Ворог бив із заборонених мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Протягом минулої доби, 20 березня, окупанти на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. В результаті ворожих обстрілів один український боєць дістав смертельне поранення.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зокрема, неподалік населеного пункту Південне бойовики відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми – зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях українських воїнів у передмісті Лебединського ворог застосував стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине – вів вогонь із великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що від обстрілів один боєць ОС дістав вогнепальне поранення. Йому надали першу допомогу та госпіталізували, але боєць помер під час евакуації до медичного закладу.

Від початку поточної доби, станом на 7 годину ранку 21 березня, обстрілів не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров