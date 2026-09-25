Росія окупувала село, через яке вона може вдарити по Добропіллю з півдня, - DeepState

Загарбники мають здобутки у боях за Донеччину.

На Донеччині російські загарбники окупували село Новоолександрівка, яке розташоване на південь від Добропілля. Нині за Добропілля перебуває у зоні активних бойових дій. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState в Telegram.

"Ворог окупував Новоолександрівку, а також просунувся поблизу Юрківки та Василівки", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про Новоолександрівку, яка знаходиться на північ від окупованого Гришиного і у напрямку Добропілля, у яке російські окупанти активно інфільтруються.

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Окупація Новоолександрівки дає можливість загарбникам далі намагатися йти на Добропілля з півдня.

Село Василівка знаходиться на захід від Новоолександрівки. За даними аналітиків, Василівка є районом проникнення окупантів.

Село Юрківка знаходиться у Краматорському районі.

Росіяни все глибше проникають у Добропілля: подробиці

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, російські окупанти дедалі глибше просочуються до Добропілля на Донеччині, і якщо це наростатиме, то проблема може стати критичною. Фіксується, що загарбники ідуть "нескінченним потоком по двоє людей".

За словами одного військового, чий підрозділ діяв безпосередньо в Добропіллі, інфільтрація досить глибока – аж до тильних околиць і Святогорівки.

Росіяни проникають у Добропілля, зокрема, зі сходу і північного сходу та розосереджуються по всьому населеному пункту. Їх фіксували вже і на півдні міста.

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