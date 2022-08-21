Бійці пройшли програму підготовки у європейських інструкторів.

Солдати-добровольці з Білорусі заступили на службу в ЗСУ.

Про це повідомляє моніторинговий проект"Беларускі Гаюн".

"Бійці авіарозвідки з полку "Погоня" приступили до служби в Збройних силах України, в лавах першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що білоруські добровольці пройшли програму підготовки у європейських інструкторів.

Нагадаємо, також за даними моніторингового проекту, РФ готується до масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі. Для цього в Білорусь везуть ракети і стягують на аеродром "Зябровка" ракетні комплекси.

Так, зараз Росія зосередила в "Зябровці" від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3-й РЛС "КАСТА-2е2" і "48я6 підліт", 2-а ЗРПК "Панцир".

Крім того, до аеродрому підвезли мінімум 15-60 ракет для ЗРК С-300/400. Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть в "Зябровку".

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