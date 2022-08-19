Це чергове продовження навчань в Білорусі на тиждень з 29 квітня.

В Білорусі продовжили навчання ЗС РБ як мінімум до 27 серпня.

Про це повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Повідомляється, що 21 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 20 серпня.

В цілому, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає наступним чином:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисівський район) до 27.08;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 26.08;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 27.08;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 26.08;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 26.08;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановичський район) 26.08;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 26.08;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 27.08.

Аналітики нагадали, що це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня, а загальне число продовжень склало 17 тижнів.

"Варто відзначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду. Крім того, на стрільбищі біля с. Вялець (Воложинський район) і на 210-му авіаційному полігоні ВПС і військ ППО (полігон "Ружани") навчання тривали лише один тиждень, подальшого продовження не відбулося", - підсумували там.

Як повідомляв УНІАН, в Білорусі посилюють охорону ділянки кордону з Україною.