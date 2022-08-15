Для цього в Білорусь везуть ракети та стягують на аеродрм "Зябрівка" ракетні комплекси.

Росіяни стягнули на білоруський аеродром "Зябрівка" 14 ЗРК С-400, близько 60 ракет до них, а також чимало іншого важкого озброєння.

Про це повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн"

11 серпня о 00:42 спостерігачі проекту повідомили про вибухи в районі "Зябрівки". Згодом завдяки білорусам та супутниковим знімкам компанії Maxar з'ясувалося, що тієї ночі було знищено танк Т-72. За інформацією спостерігачів, є загиблі.

Проаналізувавши знімки із космосу моніторингова група змогла не лише ідентифікувати місце вибуху, а й скласти актуальний та повний огляд всієї техніки та об'єктів, які знаходяться у "Зябрівці" на поточний момент.

Наразі Росія зосередила у "Зябрівці" від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3-й РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2-а ЗРПК "Панцир".

Крім того, до аеродрому підвезли мінімум 15-60 ракет для ЗРК С-300/400. Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до "Зябрівки".

"Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу на території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це свідчить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети", - наголосили спостерігачі.

Вибухи та "спалахи" на аеродромі "Зябрівка" - що відомо

Вночі 11 серпня "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі чутні звуки вибухів і видно "спалахи" на аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області.

Стверджувалося, що на військовому об'єкті було не менше восьми "спалахів".

Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведенні навчань військ ППО і ВПС з бойовою стрільбою, проте чи пов'язані вони зі спалахами в районі Зябрівки - невідомо.

Пізніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що українські військові покладаються на партизанський рухе в Білорусі.

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