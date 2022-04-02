Майор Руслан Петрухін поїхав в Україну під надуманим приводом про "денацифікацію" і поплатився за це своїм життям.

В Україні ліквідували ще одного командира мотострілецького батальйону РФ. Цього разу "доля окупанта" наздогнала майора Руслана Петрухіна.

Про це повідомляється на сторінці волонтерського проекту InformNapalm в Telegram.

"#груз200 командир мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії Східного військового округу майор Руслан Петрухін", - зазначено в повідомленні.

У волонтерській організації також зазначили, що Петрухіну марно "не сиділося вдома". Російський майор відправився в Україну під приводом "денацифікації". Він поїхав в чужу країну вбивати українців, а в результаті помер сам.

"Така доля у багатьох окупантів у всі часи", - додали в InformNapalm.

У Росії смерть окупанта підносять, ніби той зробив "героїчний вчинок". У спільнотах країни-агресора пишуть, що Петрухін був родом з Узбекистану і жив в Оренбурзькій області.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що армія РФ продовжує нести втрати в Україні. До лікарні у Попасній потрапили 30 "кадирівців".

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