В Україні ліквідували ще одного командира мотострілецького батальйону РФ. Цього разу "доля окупанта" наздогнала майора Руслана Петрухіна.
Про це повідомляється на сторінці волонтерського проекту InformNapalm в Telegram.
"#груз200 командир мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії Східного військового округу майор Руслан Петрухін", - зазначено в повідомленні.
У волонтерській організації також зазначили, що Петрухіну марно "не сиділося вдома". Російський майор відправився в Україну під приводом "денацифікації". Він поїхав в чужу країну вбивати українців, а в результаті помер сам.
"Така доля у багатьох окупантів у всі часи", - додали в InformNapalm.
У Росії смерть окупанта підносять, ніби той зробив "героїчний вчинок". У спільнотах країни-агресора пишуть, що Петрухін був родом з Узбекистану і жив в Оренбурзькій області.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що армія РФ продовжує нести втрати в Україні. До лікарні у Попасній потрапили 30 "кадирівців".