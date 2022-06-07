Російські сили зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька, хоча точна ситуація в місті залишається неясною.
Про це повідомляти Інститут з вивчення війни (ISW) в новому зведенні.
За даними аналітиків, контроль над містом часто переходить з рук в руки.
Разом з тим російська армія продовжує безуспішні спроби перерізати українські комунікації на північний схід від Бахмута.
Як повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський, українські захисники не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті тривають запеклі вуличні бої.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем.
В Американському інституті вивчення війни вважають, що контратаки бійців ЗСУ у Сєвєродонецьку привертатимуть туди більше уваги російських військових, таким чином залишивши вразливими їхні позиції на інших напрямках.
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