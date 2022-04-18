За даними відомства, російська авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 раза.

Російські окупанти завершили перегрупування своїх військ та готові до наступу на Сході.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня.

За його словами, російська авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 раза.

"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угрупування в східній операційній зоні. Разом з тим противник не припиняє завдати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 раза", - сказав Мотузяник.

Він назвав завдання наступу окупантів. Серед них:

встановлення повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей;

забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою українською територією Крим.

"Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу на Сході. Посилення наступального угрупування відбувається внаслідок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав він.

Також Мотузяник зазначив, що минулої доби, 17 квітня, ЗСУ збили п'ять повітряних цілей окупантів: літак, три вертольоти та БПЛА.

Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку вторгнення окупанти втратили 167 літаків та 147 вертольотів, а також значну кількість техніки.

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