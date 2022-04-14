На Слобожанському напрямку супротивник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення.

Російські війська посилюють свої підрозділи в районі Сєверодонецька.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 6:00 14 квітня.

Зазначається, на Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої.

За рахунок окремих підрозділів 2-ої загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєверодонецька.

У Генштабі повідомляють, що ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону України, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Зберігається постійна загроза застосування супротивником ракетного озброєння по всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.

На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності, здійснює зосередження зазначених підрозділів у Бєлгородській і Воронезькій областях. Ворог посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів і забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку супротивник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Південнобузькому напрямку супротивник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи з інженерного обладнання позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи військ ЗСУ.

Також повідомляється, ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.

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