Росія продовжує примусово мобілізовувати мешканців окупованого Донбасу, зокрема й 17-річних хлопців.

Сьогодні маски остаточно скинуто, і у мешканців Донбасу зникають ілюзії щодо РФ.

Про це Подоляк повідомив у Twitter.

Він нагадав, що Росія продовжує примусово мобілізовувати мешканців окупованого Донбасу – усіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Радник очільника ОП розповів, що від призову не рятують навіть зв’язки з місцевою "адміністрацією", оскільки російські куратори невдоволені виконанням плану.

"Мобілізованих відправляють у бій без будь-якої підготовки чи екіпірування. Російські солдати використовують їх як гарматне м'ясо – кидають вперед для визначення українських вогневих позицій. Втрати шалені. Додому приходять похоронки", - зазначив він.

Подоляк додав, що окупанти починають мобілізовувати й 17-річних дітей.

"8 років Росія розповідала, що рятує Донбас. Сьогодні маски остаточно скинуто. Стертий з лиця землі Маріуполь, ракетні удари по Краматорську, примусова мобілізація. У мешканців Донбасу зникають ілюзії щодо РФ. Коли Україна звільнить Донбас, туди нарешті повернеться мир і життя", - наголосив він.

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