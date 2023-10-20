Влада Хорватії зробила кроки, які реально змінюють ситуацію у боротьбі України за свободу, зазначив очільник Міноборони США.

Хорватія передала Україні усі свої гелікоптери Mi-8.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з хорватським міністром оборони Маріо Баножичем у Пентагоні. "Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії допомагати Україні. Ми можемо бачити це у ваших численних поставках військової техніки, у тому числі усіх ваших гелікоптерів Mi-8", - повідомив Остін.

Також міністр оборони США відзначив, що Хорватія відправила свої війська для розгортання бойових груп НАТО у Польщі, Литві та Угорщині та жертвувала гуманітарну допомогу.

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"І усе це реально змінює ситуацію у боротьбі України за свободу", - наголосив Остін.

Важлива допомога українцям під час війни проти РФ - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у березні 2023 року міністр оборони Хорватії Маріо Баножич під час візиту до Одеси повідомив, що Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Тоді питання перебувало на розгляді уряду Хорватії.

Баножич додав, що хорватський уряд надає Україні підтримку фінансову, технічну та політичну. Він запевнив, що Хорватія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Перша допомога від Хорватії надійшла 28 лютого 2022 року.

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