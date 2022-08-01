Рінкевичс нагадав про необхідність конфіскації активів російського уряду і обмеження видачі віз в ЄС для росіян.

На шостому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що жорстокість російських окупантів на війні проти України нагадує дії бойовиків терористичної організації ІДІЛ.

Про це повідомляє Politico.

Рінкевичс зазначив, що Європейський Союз має оголосити Росію державою-спонсором тероризму, зокрема, після вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Міністр закордонних справ Латвії зазначив, що "потрібно називати речі своїми іменами", оскільки дії окупантів в Україні "нагадують ІДІЛ", яке Європа завжди називала терористичною організацією.

"Єдиний спосіб рухатися вперед - це посилити поточну стратегію, яка полягає в підтримці України, відправці додаткової військової допомоги. Суспільство має це відчути, більшість росіян підтримують політику Кремля. Якщо ми засуджуємо такі країни, як Іран, то Росія нічим не відрізняється", — заявив дипломат.

Крім того, Ринкевичс нагадав про необхідність конфіскації активів російського уряду та обмеження видачі віз в ЄС для росіян.

Війна в Україні та позиція Латвії:

12 липня 2022 року міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив про те, що латвійська влада не виключає застосування Російською Федерацією ядерної зброї.

"Дозвольте мені нагадати цим людям, що насправді США і Великобританія також є ядерними державами. І будь-який напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе відповідну реакцію. Але так, дійсно, ми повинні мати всілякі суміжні плани для всіх видів подій", - зазначив глава МЗС Латвії.

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