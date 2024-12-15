Вдруге за тиждень дрони долетіли до Чечні. Вранці 15 грудня місцеві пабліки повідомили про атаку БПЛА на Грозний.
Як повідомляє "Осторожно, новости" з посиланням на очевидці, метою безпілотників були база ОМОНу та 2-й полк. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як начинений вибухівкою безпілотник летить над Грозним та влучає в ціль.
Чеченська влада поки що атаку не коментувала. Водночас із місцевих пабліків активно видаляють відео самої атаки. Втім, кадри вже поширились у мережі.
Прокремлівські канали повідомляють, що над Грозним нібито спрацювала ППО. Офіційних коментарів щодо атаки нема.
Попередні атаки по РФ
В середу, 4 грудня, у Грозному атакували полк спецназу імені Кадирова. Атака сталася приблизно о 04:50. В місцевому аеропорту було запроваджено план "Килим", унаслідок чого було затримано один рейс на Москву.
Також УНІАН повідомляв, що в ніч на 11 грудня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. Її метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва. Згодом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів про важливість удару по Таганрогу.
За його словами, це єдине підприємство, яке може ремонтувати чи обслуговувати літаки Ту-95МС, носії крилатих ракет класу Х-101, Х-55. Крім того, на цьому підприємстві виготовлялися літаки А-50.