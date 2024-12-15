З місцевих пабліків активно видаляють відео атаки безпілотників, але кадри вже встигни розійтись по мережі.

Вдруге за тиждень дрони долетіли до Чечні. Вранці 15 грудня місцеві пабліки повідомили про атаку БПЛА на Грозний.

Як повідомляє "Осторожно, новости" з посиланням на очевидці, метою безпілотників були база ОМОНу та 2-й полк. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як начинений вибухівкою безпілотник летить над Грозним та влучає в ціль.

Чеченська влада поки що атаку не коментувала. Водночас із місцевих пабліків активно видаляють відео самої атаки. Втім, кадри вже поширились у мережі.

Відео дня

Прокремлівські канали повідомляють, що над Грозним нібито спрацювала ППО. Офіційних коментарів щодо атаки нема.

Попередні атаки по РФ

В середу, 4 грудня, у Грозному атакували полк спецназу імені Кадирова. Атака сталася приблизно о 04:50. В місцевому аеропорту було запроваджено план "Килим", унаслідок чого було затримано один рейс на Москву.

Також УНІАН повідомляв, що в ніч на 11 грудня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. Її метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва. Згодом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів про важливість удару по Таганрогу.

За його словами, це єдине підприємство, яке може ремонтувати чи обслуговувати літаки Ту-95МС, носії крилатих ракет класу Х-101, Х-55. Крім того, на цьому підприємстві виготовлялися літаки А-50.

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