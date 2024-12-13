За словами Світана, кадирівці це все ж таки Росгвардія, тому по них можуть відпрацювати і місцеві сили.

Атаку по російському місту Грозний могли здійснити місцеві сили спротиву. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, кадирівці - це все ж таки Росгвардія. Крім того, вони вважаються внутрішніми військами Кадирова, а тому по них можуть відпрацювати і місцеві сили.

"Є ймовірність того, що це робота внутрішнього спротиву, який зараз підіймає голову на півночі Кавказу. Російські спецслужби якраз останнім часом намагаються зупинити цей внутрішній рух", - зазначив аналітик.

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Водночас Світан не виключає, що атаку по Грозному здійснили безпілотники ЗСУ:

"Проте тоді питання, чому не вдарили по НПЗ".

Попередні атаки по РФ

В середу, 4 грудня, у Грозному атакували полк спецназу імені Кадирова. Атака сталася приблизно о 04:50. В місцевому аеропорту було запроваджено план "Килим", унаслідок чого було затримано один рейс на Москву.

Також УНІАН повідомляв, що в ніч на 11 грудня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. Її метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва. Згодом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів про важливість удару по Таганрогу.

За його словами, це єдине підприємство, яке може ремонтувати чи обслуговувати літаки Ту-95МС, носії крилатих ракет класу Х-101, Х-55. Крім того, на цьому підприємстві виготовлялися літаки А-50.

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