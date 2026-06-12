'Привітали' з Днем Росії: Генштаб розкрив наслідки масованих 'прильотів' по окупантах

Уражено два НПЗ та комбінат у Тольятті.

Внаслідок атаки на Росію уражено два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що у ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан Російської Федерації уражено нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську, на території обох підприємств виникла пожежа.

В Генштабі розповіли, що нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ, його проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

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Також повідомили, великий нафтопереробний комплекс "ТАИФ-НК" має надзвичайно високу глибину переробки нафти. Сказано, що після запуску комплексу глибокої переробки важких залишків – цей показник декларується на рівні понад 95%. "Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат.Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів – від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб", - сказано в повідомленні

Також підверджено ураження та пожежу на території комбінату "Тольяттикаучук" у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, котрі, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Також в Генштабі сказали про наслідки ударів 10 червня 2026 року по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ. Сказано, що він зупинив роботу, підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000.

І на території України ворогу було "весело", зокрема українські воїни ударили по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" у районі Новопетрівки Запорізької області.

Також завдано ураження польовому артилерійському складу в районі Риб'янцевого Луганської області та логістичному складу противника в Маріуполі на Донеччині.

Як відомо, 12 червня в РФ державне свято - День Росії, бо в цей день в 1990 році було прийняття Декларацію про державний суверенітет РРФСР.

Удари по Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 червня українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.

Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує застосовувати "українські далекобійні санкції" проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі.

Також в ту ніч було уражено нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів.

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