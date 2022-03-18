15 березня було оголошено про запуск другої хвилі мобілізації.

Мобілізовані громадяни без бойового досвіду не братимуть участі у бойових діях без попередньої підготовки.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона порадила звертатися у разі випадків такого порушення закону.

"Ці люди не братимуть участь у бойових діях непідготовленими. Це заборонено законом. Про такі випадки варто повідомляти. Нам потрібно знати ПІБ і військову частину", - відповіла Маляр.

Що передувало

15 березня почалася мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до оперативного резерву першої черги.

За даними ЗСУ, майже 100% резервістів, які перебували на обліку, вже прибули до своїх бойових військових частин і сьогодні виконують завдання з оборони.

Інші громадяни, які не проходили раніше службу, але були мобілізовані, в обов’язковому порядку скеровуються до навчальних центрів ЗСУ, де проходять відповідну підготовку, а вже після цього - до військових частин.

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