Майже 100% резервістів, які перебували на обліку, вже прибули до своїх бойових військових частин.

Майже все резервісти вже прибули до своїх частин та виконують завдання з оборони. Почалася мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резерву першої черги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

За даними ЗСУ, майже 100% резервістів, які перебували на обліку, вже прибули до своїх бойових військових частин і сьогодні виконують завдання з оборони.

Горбач нагадав, що 24 лютого в країні було оголошено загальну мобілізацію. Згідно з указом президента, протягом 90 днів територіальні центри комплектування мають провести призов.

За словами Горбача, вже призивати військовозобов'язаних, які не входили до резерву першої черги (до нього входять люди з досвідом участі у бойових діях, які підписали контракти та проходять службу в резерві, і ті, хто відслужив у зоні АТО).

"Тому зараз ми вже проводимо мобілізацію військовозобов’язаних інших категорій, які не входили до резервістів першої черги... Наразі мобілізація проходить згідно з мобілізаційним планом. Цей план визначає й подальші наші кроки. Його коригування можливе відповідно до обстановки, яка склалася", - уточнив Горбач.

Горбач наголосив, що безпосередньо до виконання завдань направляються лише військовозобов’язані громадяни, які мають досвід.

"Інші громадяни, які не проходили раніше службу, але були мобілізовані, в обов’язковому порядку скеровуються до навчальних центрів ЗСУ, де проходять відповідну підготовку, а вже після цього - до військових частин", - додав він.

Представник штабу також зазначив, що військовозобов’язані громадяни, які покинули свої домівки, обов’язково повинні стати на облік за місцем фактичного перебування.

Після цього вони можуть бути залучені до мобілізації і надалі направлені до військових частин або навчальних центрів.

За словами Горбача, у період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не проводиться.

Горбач розповів, що проходження строкової служби у період воєнного часу нічим не відрізняється від її проходження у мирний час.

"Але строковики як правило проходили службу у частинах забезпечення в тилових районах бойових військових частин. До завдань в зоні ООС вони не залучалися, тому зараз їх спеціально в зону цю ніхто не направляє. Але можуть виникнути обставини, коли й на цій вчорашній мирній території будуть бойові дії, ці військовослужбовці на рівні з іншими будуть залучені до оборони цих військових частин і оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках", - наголосив він.

Він зауважив, що зі скаргами стосовно мобілізації можна звертатися до правоохоронних органів чи за номерами телефонів гарячої лінії Міноборони: 0 800 500 400 10, 0 800 500 400 42, 0 44 454 44 99.

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