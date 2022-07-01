Вона зазначила, що майже всі звільнені з полону окупантів перебувають у вкрай важкому стані.

Після масштабного обміну військовополоненими додому повернулись 144 українських військових, серед яких 95 - захисники "Азовсталі". Ці військові перебувають у вкрай важкому стані.

Дружина захисника "Азовсталі", який ще перебуває в полоні, Наталія Заріцька прокоментувала ситуацію в ефірі телемарафону ТСН.

"Обміняно 144 особи, з них 95 - захисники "Азовсталі". В них важкі поранення: ампутації рук, відсутність зору, осколкові поранення обох стоп, вогнепальне поранення грудної клітини, важкі опіки... Хлопці знесилені, але щасливі", - розповіла Заріцька.

Вона висловила подяку Головному управлінню розвідки України, усім тим, хто долучився до цього обміну, а також зазначила, що РФ підтверджує статус полонених лише через міжнародну організацію "Червоний хрест".

"Мені підтвердили, що мій чоловік є військовополоненим. Він перебуває в Оленівці у так званій "ДНР". Через чотири доби після евакуації з "Азовсталі" мені зателефонував представник "Червоного хреста" з Женеви і повідомив, що вони зафіксували вихід мого чоловіка з заводу. Раніше в мене такого підтвердження не було. Тепер я чекаю на обмін", - зазначила вона.

Також жінка додала, що Росія грубо порушує Женевську конвенцію і цьому є підтвердження.

"Ми не маємо змоги з ними звязуватися, надсилати посилки, немає інформації щодо переміщення. Бійці повертаються у важкому стані. Була дівчина, яку били палками. Буває таке, що людей тримають тривалий час із зав'язаними очима, або з пакетами на голові і забороняють розмовляти", - зазначила дружина бійця.

Нагадаємо, що за Женевською конвенцією, полонені мають право двічі на тиждень телефонувати близьким.

Утім рідні військових з "Азовсталі" не чули їхніх голосів відтоді, як бійці покинули завод.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: 144 захисники, в тому числі "азовці", повернулись додому. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19. Тоді ж повідомлялося, що більшість з них мають важкі поранення.

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