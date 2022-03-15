Ситуація в місті нічим не краща від Маріуполя

В Ізюмі Харківської області - катастрофа. Місто розрізано навпіл, доступу до гуманітарної допомоги немає.

Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокин.

"Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя", - пише Мацокин.

Він зазначає, що мерія отримує інформацію про те, що ті, хто вціліли під обстрілами, помирають від хвороб і відсутності ліків. Ховати померлих нікому, як і надавати медичну допомогу.

"Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі", - розповідає заступник мера.

Наразі місто розрізано навпіл і між сторонами немає сполучення.. Мацокин закликає до якнайшвидшої організації гуманітарних коридорів для обох частин міста.

"Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян. Я прошу всіх причетних до вирішення цих питань знайти вихід", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня з Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси з 2000 людей.

Днем раніше, 9 березня, десятки автобусів, які виїхали за людьми, так і не потрапили до Ізюма, як і гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим.

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