Значних змін у покритті мобільним зв’язком території України минулої доби не зафіксовано, наразі мобільні оператори працюють над відновленням зв’язку в звільнених від окупантів містах поблизу Києва.

У Бучі та Ворзелі за попередню добу вдалося частково відновити мобільним зв’язок.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Держспецзвʼязку про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 13:00 6 квітня 2022 року.

"Значних змін у покритті мобільним зв’язком території України минулої доби не зафіксовано. Наразі мобільні оператори працюють над відновленням зв’язку в містах поблизу Києва, з яких наші військові погнали окупантів. За попередню добу частково вдалося відновити зв’язок у Бучі та Ворзелі", - йдеться у повідомленні.

Також "Укртелеком" почав відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах Київської області. Біля смт Макарів фахівці компанії відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, в який потрапив ворожий снаряд. Військові допомогли з розмінуванням, а аварійно-ремонтна бригада "Укртелекому" оперативно відновила зв’язок на пошкодженій ділянці. Зараз у Київській області працює 93% районних вузлів і тривають активні ремонтні роботи.

Згідно з повідомленням, укртелекомівці також завершили ремонтні роботи у Миколаївській та Херсонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам відновлено. На Миколаївщині нині працює 96% районних вузлів, на Херсонщині – 72%.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

"Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзвʼязку, забезпечує стабільне передання сигналу українських ефірних каналів на територію більшої частини України та допомагає донести правдиву інформацію до українців. Супутникове мовлення працює стабільно", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській обласній військовій адміністрації наголошують, що в Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа.

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