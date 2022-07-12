За його словами, ЗСУ змінили тактику військового протистояння і перейшли до третього етапу – звільнення тимчасово окупованих територій.

Херсонщина незабаром стане ареною найбільш жорстких боїв.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, Херсонщина незабаром стане ареною найбільш жорстких боїв. Це обумовлюється тим, що Збройні сили України змінили тактику військового протистояння і перейшли до третього етапу – звільнення тимчасово окупованих територій.

"Варто говорити і про те, що окупаційна армія відчуває брак як важкої бронетехніки, так і головне – боєкомплекту саме на території Херсонської області. З цим пов’язана передислокація додаткових підрозділів з території АР Крим і перекидання боєкомплекту з Республіки Білорусь. Зафіксована передислокація до ста вагонів. Все це свідчить про те, що позиції окупаційних військ в Херсонській області зазнають власне ударів з боку ЗСУ. І вже найближчим часом ми почуємо повідомлення від Генштабу ЗСУ про просування вглиб окупованих територій", - сказав експерт.

Також він зазначив, що ситуація на сході важка, але контрольована. Наразі побудована лінія оборони по лінії Соледар, Бахмут і Слов'янськ. Жодних територіальних поступок протягом останнього тижня немає. До того ж окупантам не вдалося просунутися до адміністративних кордонів Луганських і Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня перший заступник голови Херсонської облради закликав жителів Херсонщини евакуюватися на більш безпечні території. Він зазначив, що тим людям, хто не може цього зробити, варто запастися їжею, водою та підготувати собі укриття.

10 липня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонщини, які перебувають під контролем загарбників, евакуюватися та наголосила, що заклик пов’язаний з турботою про життя людей та їхню безпеку, тому що українська армія планує розпочинати контрнаступ.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.