За його словами, ЗСУ готові до відбиття атак.

Росія частково закрила повітряний простір у Липецькій, Воронезькій і Бєлгородській областях в період з 22 по 25 серпня цього року. Ворог готується до посилення ракетних загроз.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Ми прекрасно знаємо, що в Кремлі схиблені на символізмі. І, звичайно, в ці дні, які важливі для кожного українця, вони можуть готувати неприємні подарунки. Ми це розуміємо, про ці загрози відомо – вони (окупанти – УНІАН) готуються до посилення ракетних загроз", – зазначив він.

За словами Мусієнка, ЗСУ готові до відбиття будь-яких атак.

"Повітряні сили постійно нарощують свої потужності і можливості. Минулої доби над Дніпропетровщиною збито чотири ракети. Маючи такого цинічного і жорстокого ворога, потрібно готуватися і розуміти – ескалація і загроза ракетних атак можуть зрости. Саме тому відбулися важливі речі за попередній тиждень. Перше - це Росія підтягнула додаткові засоби ППО. Це сталося через те, що була "бавовна" в Криму. Щоб вони не готували — наші ЗСУ готові до відбиття атак", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив про загрозу жорстоких ударів РФ у День Незалежності України.

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