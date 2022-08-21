У російській армії проводять ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях з 22 по 25 серпня.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник здійснив обстріли зі ствольної артилерії районів населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області і Будки та Іскрисківщина Сумської області. "За наявною інформацією ворог, закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що на Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів України 23 - 24 числа.

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