На думку американських аналітиків, це стане ще одним свідченням неефективності російської системи ППО.

Американські аналітики назвали причину, чому Кремль не звинуватить Україну у вибухах в Криму.

"У Кремля немає особливих причин звинувачувати Україну в нанесенні ударів, які завдали шкоди, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО, що вже показало потоплення "Москви", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, у ISW поки немає ніяких підстав для самостійної оцінки точної причини вибухів.

"Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні Далекобійного ракетного удару", - зазначили в ISW.

Експерти припустили, що Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для нанесення ударів по наземних цілях, але в даний час немає ніяких доказів, що підтверджують цю гіпотезу.

Вибухи в Криму: що відомо

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів відразу натякнувши, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися в результаті обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

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