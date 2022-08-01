У Вашингтоні вітають сьогоднішній успішний вихід з порту Одеси першого судна з українським збіжжям.

У Білому домі сподіваються, що у подальшому більше суден успішно транспортуватимуть українське збіжжя на світові ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Білому домі сказав координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі зазначив, що 1 серпня з порту Одеси успішно відпливло перше судно з українським збіжжям, що стало можливим завдяки угоді, якої досягли Україна, Росія і Туреччина під егідою ООН.

"Ми, звичайно, вітаємо цей важливий крок, і ми сподіваємося побачити, що більше суден у найближчі дні відправляться далі для доставки агропромислової продукції на світові ринки, такої як зерно, пшениця, соняшникова олія і кукурудза", - заявив Кірбі.

Він відзначив, що на судно, яке відправилось сьогодні, було навантажено близько 26 тис. тонн кукурудзи.

Кірбі нагадав, що Росія зробила продовольство зброєю у війні проти України і заблокувала українські порти з початку повномасштабного вторгнення у лютому.

"Ми наполегливо закликаємо Росію дотримуватися її зобов'язань відповідно до цієї угоди, у тому числі шляхом сприяння безперешкодному експорту агропромислової продукції з портів у Чорному морі для того, аби знизити брак продовольчої безпеки в усьому світі", - сказав Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. т кукурудзи.

22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Станом на 15 червня Україні необхідно було вивезти на експорт близько 20 млн тонн зерна старого врожаю.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном у портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправки.

За інформацією CNN Turk, перше судно з українським зерном має прибути до територіальних вод Туреччини у середу, 3 серпня.

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