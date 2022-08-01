Судно Razoni, завантажене понад 26 тис. тонн кукурудзи, рухається в напрямку порту Стамбула.

Перше судно, що вийшло з Одеси з українським продовольством, є тестовим для перевірки коридору.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні, 1 серпня, з порту Одеси у море вийшов перший суховантаж. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне, завантажене понад 26 тис. тонн кукурудзи, рухається в напрямку порту Стамбула, Туреччина. Цей вихід судна є першим і тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур. За результатами цього виходу ухвалюватимуться відповідні рішення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Як повідомляв УНІАН, вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. т кукурудзи.

Як відомо, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Станом на 15 червня Україні необхідно було вивезти на експорт близько 20 млн тонн зерна старого врожаю.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном у портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправки.

За інформацією CNN Turk, перше судно з українським зерном має прибути до територіальних вод Туреччини у середу, 3 серпня.