Глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд заявив, що в будь-якій великій війні є етапи. Точно так само і це контрнаступ.

Захід, який дав Україні гроші та техніку, починає висловлювати розчарування результатами контрнаступу ВСУ через відсутність терпіння.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив глава оборонного комітету в парламенті Великобританії Тобіас Еллвуд, зазначивши, що це досить наївний та помилковий погляд на війну.

"Не вистачає терпіння. Є бажання бачити результати. Захід дав техніку, танки. Звучать думки: давайте, закінчуйте з цим, війна вже понад 500 днів в новинах, коли це вже станеться? Я скажу ввічливо: це досить недолугий та наївний погляд на війну", - зазначив Еллвуд.

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Він зазначив, що висадка в Норманії не поставила крапку в Другій світовій, це була лише одна з фаз.

"Візьмемо, наприклад, Другу світову. Вона не закінчилася висадкою в Нормандії. Це була лише одна фаза. Був ще ряд етапів - висадка в Італії, операція "Маркет Гарден", форсування Рейну, Берлін. У будь-якій великій війні є етапи. Точно так само і це контрнаступ", - сказав Еллвуд.

Він також підкреслив, що лінія фронту – понад тисячу кілометрів. За його словами, зараз йде активна робота над тим, де найкраще здійснити прорив.

"Моральний дух росіян дуже низький. Є плутанина в керівництві. Групу Вагнера, яка, мабуть, була найпотужнішою їхньою силою, викреслили з рівняння. Тому будемо терплячі. Давайте дозволимо генералам на передовій робити свою роботу. В останні кілька днів ми бачили повідомлення, що Україна відвойовує території. Так що терпіння - це правильно", - заявив Еллвуд.

Він також підкреслив, що якщо західна техніка не буде надходити, то війна триватиме.

"Критично важливо: якщо західна техніка не буде надходити, то війна триватиме довше. Путін грає в очікування і хоче замороженого конфлікту. Він хоче, щоб ми тягнули час, щоб Захід розчарувався... І щоб це призвело до переговорів", - зазначив глава оборонного комітету в парламенті Великобританії.

Контрнаступ

Станом н 5 вересня 2023 року ВСУ розширюють пролом у прорваній лінії оборони ворога і хочуть утримати ці позиції. Зараз Сили оборони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили.

Військовий експерт, полковник запасу Петро Черник прогнозує, що сезон дощів може значно вплинути на хід бойових дій, так як тоді буде важко використовувати танки та іншу важку броню. Перед українськими військами стоїть завдання здійснити основні операції, поки грунт сухий.

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