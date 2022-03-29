Ердоган наголосив, що "зупинити цю трагедію мають обидві сторони".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що настав час "очікувати твердих результатів" від останнього раунду переговорів між Росією та Україною, які відбуваються у вівторок 29 березня в Стамбулі.

Як пише CNN, Ердоган наголосив, що "зупинити цю трагедію мають обидві сторони".

"Ми вважаємо, що ми перебуваємо в період, коли слід очікувати твердих результатів від переговорів. Ви закладаєте основи миру за допомогою директив своїх лідерів", - сказав він, підкресливши, що "негайне припинення вогню і мир підуть на користь усім".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувається новий раунд перемовин України з Росією. Серед членів української делегації, які перебувають безпосередньо за столом перемовин, – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Очільники делегацій України та РФ Давид Арахамія та Володимир Мединський проводять у Стамбулі переговори тет-а-тет. Як повідомив представник української сторони Михайло Подоляк, вони говорять про "фундаментальні положення переговорного процесу".

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