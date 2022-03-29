На початку переговорів до учасників звернувся президент Туреччини.

У Стамбулі розпочався новий раунд переговорів України з Росією.

Про це в Twitter повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він опублікував фото президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який звернувся з промовою до учасників переговорів.

"Продовження війни не принесе нікому користі. Відновлення миру буде корисним і для двох ваших країн, і для інших. Ви як делегації несете історичну відповідальність за рішення, які ухвалюються сьогодні", - сказав Ердоган.

Серед членів української делегації, які перебувають безпосередньо за столом перемовин, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив свої очікування від переговорів з Російською Федерацією у Туреччині.

Вас також можуть зацікавити новини: