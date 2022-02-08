Шпиталь призначений для прискореного розгортання та використання в польових умовах, він забезпечує надання медичної допомоги на рiвнi бригади.

Сьогодні Естонія передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь Role 2.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Він призначений для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рiвнi бригади.

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"Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що церемонія підписання договору дарування відбулася на військово-морській базі Сил оборони Естонії за участі міністра Кейл Лаанет, заступника міністра оборони України Ганни Маляр та посла ФРН в Естонії Крістіне Хохман.

Українській делегації урочисто передали символічний ключ від мобільного польового шпиталю.

"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та у сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання", - сказала Маляр.

У грудні минулого року українській делегації було продемонстровано сучасний мобільний шпиталь Role 2. Також обговорювалось питання фахової підготовки медперсоналу ЗСУ за кордоном для їх подальшої роботи саме у таких мобільних шпиталях.

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